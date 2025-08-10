Enni Virjoselle EM-mitali! Suomelle 2000-luvun muhkein potti

Seitsenottelija Enni Virjonen varmisti alle 20-vuotiaiden EM-pronssimitalin päätöslajissa 800 metrillä.
Virjonen, 18, hoiteli juoksun varmasti ja piti pronssiasemat. Hän teki uuden otteluennätyksensä 6 060 pisteellä.
EM-kultaa vei Kroatian Jana Koscak pistein 6 293. Hopealle ylsi unkarilainen Sarolta Kriszt pistein 6 251.
Suomen mitalisaalis EM-kotikisoista on mainio: neljä hopeaa ja kolme pronssia. Mitalien määrässä potti on suurin nuorten EM-näyttämöllä sitten vuoden 1999.
Hieman ennen Virjosen mitalijuoksua 17-vuotias Ella Mikkola otti korkeushypyn EM-hopeaa tuloksella 189.