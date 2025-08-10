Enni Virjoselle EM-mitali! Suomelle 2000-luvun muhkein potti

Enni Virjonen.IMAGO/BSR Agency/ All Over Press
Julkaistu 33 minuuttia sitten
Jere Hultin

Seitsenottelija Enni Virjonen varmisti alle 20-vuotiaiden EM-pronssimitalin päätöslajissa 800 metrillä. 

Virjonen, 18, hoiteli juoksun varmasti ja piti pronssiasemat. Hän teki uuden otteluennätyksensä 6 060 pisteellä. 

EM-kultaa vei Kroatian Jana Koscak pistein 6 293. Hopealle ylsi unkarilainen Sarolta Kriszt pistein 6 251.

Suomen mitalisaalis EM-kotikisoista on mainio: neljä hopeaa ja kolme pronssia. Mitalien määrässä potti on suurin nuorten EM-näyttämöllä sitten vuoden 1999. 

Hieman ennen Virjosen mitalijuoksua 17-vuotias Ella Mikkola otti korkeushypyn EM-hopeaa tuloksella 189.

Lue myös: Ella Mikkola, 17, hyppäsi loisteliaasti EM-hopeaa!

