Suomen maajoukkueeseen yrittävä venäläistaustainen ampumahiihtäjä yllättyi suuresti, mitä juuri seurasi – kertoo haasteestaan

Tuusulan Voima-Veikkoja edustava Virolainen sijoittui toissa viikonloppuna rulla-ampumahiihdon SM-kisoissa Kontiolahdella toiseksi 15 kilometrin normaalikilpailussa ja neljänneksi 7,5 kilometrin pikakilpailussa. Pian kilpailujen jälkeen venäläismediassa kohistiin, että Virolainen yrittäisi Suomen ampumahiihtomaajoukkueeseen. Virolaisesta on uutisoitu viime aikoina tiuhaan Venäjällä, ja myös Suomessa hänestä tehtyjä haastatteluja on noteerattu.

Virolainen muistelee, että hänestä on viimeksi uutisoitu näin paljon lyhyessä ajassa, kun hän ylsi toiseksi Pokljukan pikakilpailussa debytoidessaan maailmancupissa maaliskuussa 2014. Sen lisäksi Virolaisella on toinen maailmancupin henkilökohtainen palkintokorokesija tammikuulta 2015 Anterselvan takaa-ajosta.

Viimeisimmistä maailmancupin osakilpailuista on kuitenkin vierähtänyt jo aikaa: ne ovat kaudelta 2017–18. Virolainen on saanut viime vuosina yhteensä kolme lasta, viimeisimmän tämän vuoden alussa. Edellisen kerran hän on ylipäätään kilpaillut perinteisessä ampumahiihtokilpailussa talvella pari vuotta sitten.