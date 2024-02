Näin vieraskieliset Suomessa ajattelevat presidentinvaaleista: "Mies on innostanut äidin äänestämään"

Vieraskielisten joukko on laaja. Osalle äänestäminen on tärkeää. Näin on Irakista kotoisin olevalle Shaukat Anwarille. Hän on asunut Suomessa yhdeksän vuotta ja hänen mielestään osallistuminen presidentinvaaleihin on välttämätöntä.

– Nykyään rasismi vallitsee Euroopassa ja maailmassa. Ihmisten, jotka haluavat elää demokratiassa pitää äänestää ehdokkaita, jotka vastustavat rasismia.

– Suomi on moniarvoisuuden maa ja tarvitsee presidentin, joka on lähellä demokratiaa ja joka on uskollinen jokaiselle kansalaiselle.

Myös tunisialainen Hassan Mabrouk on sitä mieltä, että äänestäminen on tärkeää. Hän on asunut Suomessa 37 vuotta. Siitä lähtien, kun Mabrouk sai Suomen kansalaisuuden vuonna 1990, hän on äänestänyt kaikissa vaaleissa.

– Minä tykkään äänestää ennakkoon rauhallisesti. Vaikka toinen ehdokas pääse seuraavalle kierrokselle, minun on tärkeää tietää, että olen äänestänyt puhtaalla omallatunnolla.

"Emme puhu politiikasta"

Kaikki Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset eivät kuitenkaan äänestä presidentinvaaleissa.

Kambodzasta kotoisin oleva Vin Sin on asunut Suomessa yli kymmenen vuotta. Hän ei ole kiinnostunut politiikasta eikä ymmärrä siitä omasta mielestään tarpeeksi äänestääkseen.

– Emme puhu politiikasta ystävien kanssa, vain jokapäiväisistä asioista.

Vin Sinin lähipiirissä on kuitenkin tapahtunut muutoksia.

– Äidin mies on suomalainen. Hän on innostanut äidin äänestämään ensimmäistä kertaa tänä vuonna.

Suomessa vuoden asuneella venäläisellä Konstantin Karmanovilla ei ole äänioikeutta, mutta hän on kiinnostunut presidentinvaaleista.

– Yksi pääaiheista on Venäjän ja Suomen rajaongelma, ja kaikki ehdokkaat ottavat huomioon kantansa tähän asiaan. Siksi, vaikka en ole Suomen kansalainen, seuraan vaaleja.