Pilaantunut alkoholi aiheutti massamyrkytyksen Tunisiassa – useita kuollut

Sairaalaan joutuneista suurin osa on jo päässyt kotiin, mutta muutamat on siirretty maan pääkaupunkiin Tunisiin saamaan hoitoa.

Itse valmistetun alkoholin juominen on yleistä työväenluokkaisilla ja köyhillä alueilla. Kotitekoinen alkoholi on Tunisiassa laitonta, mutta se on usein halvempaa kuin kaupasta ostettu.