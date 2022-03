Englannin fanien toiminta pöyristytti pelaajia – ”Millaisia meistä on tullut?”

– Se tosiasia, että hän on ollut loistava kentällä ja tuonut meille paljon mahtavia muistoja, tekee tästä vielä vaikeammin ymmärrettävää. Hän ei ansaitse tuollaista vastaanottoa. Pukukoppi tukee häntä täysin ja niin pitäisi myös jokaisen Englanti-fanin, jatkoi Englannin kapteeni.

Keskikenttäpelaaja Jordan Henderson, joka on Liverpoolin kapteeni, ei voinut myöskään hyväksyä näkemäänsä.

– En pysty ymmärtämään, mitä Wembleyllä tapahtui tänään. Harry Maguire on ollut valtavan iso pelaaja Englannille. Ilman häntä emme olisi pystyneet ottamaan näitä edistysaskelia kahdessa edellisessä turnauksessa. Sitten hän joutuu buuausten kohteeksi kotistadionilla ilman mitään syytä? Millaisia meistä on tullut? Se oli väärin. Haluan voittaa Englannin paidassa ja tunnen siksi olevani onnekas, että olen samassa pukukopissa hänen kanssaan. Me kaikki tunnemme samoin! kirjoitti Henderson.