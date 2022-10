Energiateollisuus: Sähkön kulutus vähentynyt syksyllä yli 13 prosenttia – "Tehokkain tapa laskea sähkön hintaa"

"Tehokkain tapa laskea sähkön hintaa"

– Yhä useampien kuluttajien siirtyminen pörssisähkön käyttäjiksi on lisännyt kysyntäjoustoa, mikä on hyvä asia myös sähköjärjestelmän kannalta. Nyt täytyy toivoa, että suuntaus jatkuu ja sähkön hintaa saadaan laskettua jatkossa vielä enemmän, Leskelä huomauttaa.

Sähkön tuonti romahtanut

Tuonnin väheneminen on ollut mahdollista siksi, että kotimainen sähkön kysyntä on vähentynyt ja samaan aikaan on saatu lisää kotimaista tuotantoa. Tuulivoimaa valmistuu jatkuvasti lisää, ja myös Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori on aloittanut sähköntuotantonsa.