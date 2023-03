Energiakriisin pelätään luoneen Suomeen pimeät markkinat: Kyse valtavasta määrästä jäteöljyä

– Yrityksistä noudettavaa jäteöljyä on ollut aiempaa vähemmän tai sitten öljynoutoja on peruttu kokonaan, Moliis kertoo.

– Aiemmin on tulkittu, että laittomuuksien lisäksi tilastoinnin puutteet ovat selittäneet ongelmaa. Viime vuonna tapahtunut muutos on kuitenkin niin selkeä, että on selvää, että jäteöljyllä on harmaat markkinat.