Tällainen ero Venäjän ja Ukrainan sotavoimien iskukyvyssä on – katso vertailu

Ranskalainen tietotoimisto AFP vertailee julkaisemassaan grafiikassa Ukrainan ja Venäjän sotavoimien iskukykyä. Vuoden 2021 dataan (International Institute for Strategic Studies) pohjautuva vertailu on erityisen kiinnostava nyt, kun länsimaat ennakoivat Venäjän ryhtyvän sotatoimiin Ukrainassa. Venäjä on siirtänyt Ukrainan rajalle arviolta 100 000 sotilasta.

Aktiivista sotaväkeä Ukrainalla on vertailun mukaan liki 200 000, kun taas Venäjällä 900 000. Ydinkärkiä Ukrainalla ei ole lainkaan, kun Venäjällä niitä on lähes 6 300.

Ukrainan maavoimilla on panssaroituja taisteluajoneuvoja yli 3 300, kun Venäjällä määrä on liki 16 000. Panssarintorjuntaohjusten (esimerkiksi tykit, singot, ohjukset ja miinat) määrä sen sijaan näyttäisi olevan kummallakin maalla noin 500.

Merivoimissa Ukrainalla ei ole ainuttakaan sukellusvenettä, kun taas Venäjällä sukellusveneitä on yli 50. Ilmatorjuntaohjuksia Ukrainalla on yli 300 – Venäjällä niitä on lähes 750. Kiinteäsiipisiä lentokoneita Ukrainalla on alle 200, kun taas Venäjällä lähes 1 900.