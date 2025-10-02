Suomen tennistoivo Emil Ruusuvuori on osoittanut elpymisen merkkejä Ranskassa pelattavassa ATP-haastajatason turnauksessa. Ruusuvuori voitti myöhään keskiviikkoiltana Belgian Alexander Blockxin yli kahden tunnin iskemisen päätteeksi 5–7, 7–6 (10–8), 6–2.
Blockx on maailmanlistalla sijalla 121, kun Ruusuvuoren sijoitus on painunut vaikeina aikoina lukemiin 675. Hän oli parhaimmillaan 37:s vuonna 2023.
Ruusuvuori voitti vihdoin kaksi ottelua peräkkäin. Edellisen kerran tämä onnistui kaksinpeleissä maaliskuussa, jolloin hän voitti kaksi ottelua ATP-haastajatason turnauksessa, tuolloinkin Ranskassa.
Lue myös: Emil Ruusuvuori vajosi syvälle – raaka avautuminen mielenterveysongelmista: "Loistavia päiviä ei ole vielä paljon"
Maaliskuun jälkeen pelit ovat päättyneet viimeistään toisessa ottelussa, mutta Mouilleron-Le-Captifissa Ruusuvuori eteni kolmannelle kierrokselle ja kohtaa perjantaina puolivälierässä Yhdysvaltain Patrick Kypsonin, joka on maailmanlistalla sijalla 189.