EM-kisaturistien tartunnat johtivat kymmeniin jatkotartuntoihin – pahin on nyt kuitenkin ohi, rauhoittelee infektiolääkäri: "Ollaan selvitty säikähdyksellä"

Suurin osa EM-kisoista saaduista tartunnoista onkin raportoitu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Infektiolääkärin mukaan pahin kisatartunnoista tullut piikki on nyt kuitenkin ohi.

Helsingin kaupungin infektiolääkärin Terhi Heinäsmäen mukaan EM-kisaturistien mukanaan tuoma koronapiikki on saatu kaupungissa taittumaan.

Työtä se on kuitenkin vaatinut kymmeniltä tartunnanjäljittäjiltä.

– Haasteita on ollut siinä, ettei aina ole tiedetty kuka on ollut missäkin bussissa. Olemme kuitenkin asettaneet karanteeniin laajasti sellaisia busseja, joissa on ollut yksikin tautitapaus.