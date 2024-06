EM-kisakatsomoon ilmestyi hämmentänyt teksti: "Emme ole Ruotsi"

Siinä mielessä teksti voi kummastuttaa, koska Ruotsia ei nähdä EM-kisoissa. Tämä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 1996, kun Ruotsi ei ole mukana lopputurnauksessa. Tapauksen taustalla on se, kuinka useat muut sekoittavat keskenään Ruotsin ja Sveitsin.

Myös Ruotsin turismista vastaava Visit Sweden on ottanut kyseisen ilmiön ja tehnyt siitä oman kampanjansa (Welcome to Sweden (Not Switzerland)). Visit Sweden on kirjoittanut sivuilleen, että he vetoavat Sveitsin viranomaisiin, että tämä epäselvyys korjaantuu.