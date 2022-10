Elon Muskille ärähtänyt Alexander Stubb MTV:lle: "Toivottavasti hän ei ala pelaamaan Putinin pussiin"

Mutta nyt hän antaa, sillä sille on paikkansa – kiitos miljardööri Elon Muskin .

Vaikutusvaltainen Tesla-pomo on noussut uutisotsikoihin paitsi Twitter-kauppojen, myös Venäjän hyökkäyssodan – tai pikemminkin siihen sekaantumisen – takia.

– Hyvä Elon Musk, Ukrainan sodassa kyse on elämästä ja kuolemasta. Pyydän, lopeta kaaoksen aiheuttaminen. Tämä ei ole peliä, Stubb tviittasi aiemmin perjantaina.

Mistä oikein on kyse?

Starlink on osoittautunut Ukrainalle äärimmäisen tärkeäksi aseeksi Venäjää vastaan, sillä sen avulla ukrainalaisjoukot ovat saaneet dataa venäläisjoukkojen liikkeistä ja sijainneista.

Nyt, kun Ukraina on saanut Venäjän miehittämiä alueita takaisin ja etenee kohti Venäjän vuonna 2014 laittomasti itseensä liittänyttä Krimin niemimaata, Musk on kieltänyt Starlinkin käytön Krimin yllä.

– Ukrainalla on juuri nyt yliote, eli on vaarallinen hetki ikään kuin himmentää informaatiota. Sen takia toivon, että Elon Muskillakin järki voittaa tässä asiassa.

Musk mestaroi alueella, joka ei ole hänen vahvuusaluettaan

Tämä tieto puolestaan on peräisin myös Stubbin hyvin tuntemalta, arvostetulta mediahenkilöltä, Ian Bremmerilta, jonka sanaan Stubb kertoo luottavansa.

– Nyt, kun hän on parisen viikkoa sitten ymmärtääkseni puhunut Vladimir Putinin kanssa ja sen jälkeen esittänyt rauhansuunnitelman, joka on suoraan Venäjän pelikirjasta, kritiikki Muskia kohtaan on koventunut.