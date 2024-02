Me Naiset: Dome Karukoski erosi puolisostaan

Elokuvaohjaaja Dome Karukoski , 47, kertoi Me Naisten 1. helmikuuta julkaistussa artikkelissa, että korona-aika johti hänellä henkilökohtaisen elämän uudistukseen. Ennen tuota ajanjaksoa hän vietti käytännössä lentokoneessa viisi vuotta lentäen Suomen, Los Angelesin ja Ison-Britannian väliä.

Koronan aikana Karukoski palasi maailmalta kotiin ja on tehnyt paljon töitä Suomessa. Karukoskella on nyt 9- ja 5-vuotiaat lapset.

– On kuitenkin hyvin lyhyt aika, kun lapset ovat pieniä, ja nukun yöni niin, että ainakin yksi pieni käsi on naamallani, Karukoski kertoi Me Naisille.