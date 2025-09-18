Ella Junnila jäi korkeushypyn karsintakilpailussa ilman tulosta Tokion MM-kisoissa. Median edessä Junnila kykeni itkunsa lomasta sanomaan vain muutaman sanan.

Junnila pudotti kolme kertaa korkeudesta 183. Epäonnistuminen otti todella koville. Junnila itki jo matkalla median haastattelupisteelle, eikä kestänyt kuin hetken, ennen kuin kyyneleet tulivat uudestaan.

– Ei vaan kroppa kestä tällä hetkellä, Junnila sai sanottua.

– Fyysinen tehontuotto- ja irtiottoyky on hyvää, mutta kun mennään itse hyppäämiseen, on siinä sellaisia elementtejä, jotka vaatii keholta vähän enemmän, ja se ei nyt kestänyt.

Onko kipuja?

– Joo, mutta en halua puhua siitä nyt, Junnila sanoi.

– Saanko nukkua yön, niin minulla voi olla enemmän sanottavaa.

Ylellä kerrottiin, että Junnilan nilkan luusta on irronnut pala jo maaliskuussa, ja hän on kilpaillut sen kanssa koko kauden.

Junnilan kauden paras on 188. Hänen Suomen ennätyksensä on viime vuonna hypätty 197.