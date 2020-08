Elisa palasi vaihdosta ja pettyi rajusti: luottotiedot olivat hävinneet eikä osamaksulla saanut mitään: "En saanut edes bussikorttia" – muista tämä, ennen kuin muutat ulkomaille

– Yritin ostaa uutta puhelinta osamaksulla. Liikkeessä minulle ilmoitettiin, etteivät he pystyisi myymään minulle mitään osamaksulla, ennen kuin minulla on ollut puhtaat maksutiedot Suomessa yhden vuoden ajan.

Varalahti on yrittänyt etsiä muita kohtalotovereita laihoin tuloksin.

"Luotolla myymiseen sisältyy aina pieni riski"

Teleoperaattori DNA:n mobiili-liiketoiminnasta vastaava johtaja Cedric Kamtsan kertoo, että asialle on olemassa looginen selitys.

– Teemme asiakkaillemme aina luottotarkistuksen, kun kyse on luottosuhteesta. Tarkistus tapahtuu automaattisesti järjestelmiemme kautta.

– On mahdollista tehdä myös manuaalinen luottokäsittely. Kyllä me asiakkaalle luoton myönnämme, jos kaikki on kunnossa.