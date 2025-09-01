Elintarvikejätti Nestle erotti toimitusjohtajansa, syynä suhde alaiseen

Laurent Freixe puhumassa Nestlen vuosikokouksessa SwissTech-konferenssikeskuksessa (EPFL) Ecublensissa Sveitsissä huhtikuussa 2025.
Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Philipp Navratil.

Sveitsiläinen elintarvikejätti Nestle kertoi maanantaina erottaneensa yhtiön toimitusjohtajan Laurent Freixen välittömästi. Yhtiö kertoo Freixen potkujen syyksi tämän romanttisen salasuhteen alaiseensa.

Yhtiön mukaan Freixen suhde oli vastoin yhtiön sisäisiä sääntöjä.

– Tämä päätös oli välttämätön. Nestlen arvot ja hallintotapa ovat yhtiömme vahva perusta, hallituksen puheenjohtaja Paul Bulcke sanoi.

Nestle on aloittanut myös tutkinnan asiasta.

Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Philipp Navratil.

Nestle tunnetaan esimerkiksi kahvista, suklaasta, muroista ja vauvanruuista. Sen tunnettuja tavaramerkkejä ovat muun muassa Nespresso, Piltti, After Eight ja Kitkat.

