Espanjan nurkkaan ajettu pääministeri harkitsee eroa – Antti Lindtman välitti SDP:n tuen

– Sánchez on yksi tämän vuosikymmenen suurimmista pääministereistä, jota arvostetaan laajalti kaikkialla Euroopassa ja maailmassa. Suomen sosiaalidemokraatit ilmaisevat täyden tukensa espanjalaisia ​​ystäviämme kohtaan, Lindtman kirjoittaa X:ssä espanjaksi ja englanniksi.

Korruptiosyytöksiä pidetään tekaistuina

Sánchezin eroharkinnan taustalla on pääministerin vaimoon kohdistuva kanne korruptioepäilyistä, joita muun muassa Madridin syyttäjävirasto pitää tekaistuina.

Kanteen takana kerrotaan olevan äärioikeistolainen Manos Limpias -järjestö, joka on aiemminkin kohdistanut häirintää espanjalaisia vasemmistovaikuttajia kohtaan.

Sánchez ilmoitti harkinnastaan erota pääministerin tehtävistä viestipalvelu X:ssä viime keskiviikkona julkaistulla pitkällä kansalaisille osoitetulla, kirjeellä, jossa hän kertoi peruvansa kaikki viralliset menonsa ensi keskiviikkoon asti. Tuolloin hänen tarkoituksenaan on kertoa, mihin tulokseen hän harkinnassaan on päätynyt.

Nelisivuista ilmaisultaan voimakasta ja tunteellista kirjettä on pidetty hyvin poikkeuksellisena.

Tuomioistuin alkoi tutkia kannetta

Kirjeessään Sánchez kritisoi, että tuomari on kutsunut todistajiksi edustajia mediasta, joka hänen mukaansa on kytkeytynyt äärioikeiston toimintaan.

Sánchez on toiminut Espanjan pääministerinä vuodesta 2018 lähtien ja on Espanjan sosiaalidemokraattisen puolueen (PSOE) puheenjohtaja.

– Tämä hyökkäys on ennennäkemätön, se on niin vakava ja törkeä, että minun on pysähdyttävä miettimään sitä vaimoni kanssa, Sánchez kirjoittaa kirjeessään.