Elina Gustafsson suivaantui eronsa arvostelijoille: "Oikeus elää ilman, että ihmiset hyökkäävät kimppuuni"

Elina Gustafsson ja Ansku Bergström kertoivat hiljattain erostaan.

Elina Gustafsson ja Ansku Bergström erosivat hiljattain. Gustafsson kertoo 28. tammikuuta jaetuissa Instagram-tarinoissaan, että on saanut asiasta sekä positiivisia että negatiivisia viestejä, joissa on spekuloitu eroa.

– Joudun nyt avaamaan sellaisen keskustelun, mitä en olisi todellakaan halunnut käydä täällä. Mutta minusta tuntuu, että minulla menee kuppi ihan juuri nurin, Gustafsson kertoo videolla.

Hän on poistanut ikäviä kommentteja ja estänyt niiden esittäjiä.

Elina Gustafssonin ja Ansku Bergströmin rakkaus roihahti Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kulisseissa.

Maanantaina Gustafsson sai kuitenkin viestin, joka oli hänelle liikaa. Viestissä kerrotaan, miten Gustafssonilla meni paljon arvokkaita asioita hukkaan Bergströmin myötä. Siinä myös syyllistettiin Gustafssonia Bergströmin satuttamisesta.

– Eli teen elämäni vaikeinta muutosta, mikä on ollut ihan saatanan vaikea, ja sitten minun pitää vielä sietää tällaisia näpäytyksiä. Ihan vinkkinä, jos joku käy eroa läpi, niin hän ei tarvitse sinulta opetuksia. Se sattuu muutenkin, Gustafsson kertoo videolla ja pyytää kunnioittamaan rajojaan.

Hän kertoo joutuneensa tekemään kaksi eroa: oikean ja julkisen.

– Jotenkin tuntuu, että pitää vielä teroittaa sitä, että me ihmiset suremme ja käsittelemme asioita todella eri tavalla. Se on täysin ok. Se että, somessani ei sellaista näy, ei tarkoita, etteikö sitä täällä ole, Gustafsson selventää.

Gustafsson lisää vielä, että on asiatonta, loukkaavaa ja väärin, että ihmiset spekuloivat hänen persoonaansa ja vertaavat hänen aiempaa eroaan hänen ja Bergströmin eroon.

– Niissä ei ole mitään samaa, ja on todella keskiaikaista vetää 5 vuotta vanha ero tähän. Tässä halutaan vain kiusata ja moralisoida minua ja menneisyyttäni. Minulla on oikeus elää ilman, että ihmiset hyökkäävät kimppuuni tietämättä yhtään mitään. Ihmiset eroavat ja rakastuvat minun puolestani niin monta kertaa kuin haluavat, ja rakkaus ei ole koskaan väärin, Gustafsson päättää avautumisensa.

Myös Bergström on pyytänyt Instagram-julkaisussaan kunnioittamaan toisten ihmisten rajoja. Hän ymmärtää, että sosiaalisessa mediassa on helppo laukoa asioita.

– Annetaan ymmärrystä, eikä soimata. Kunnioitetaan, mitä meille avataan ja kerrotaan, mutta mitä ei kerrota, niin ehkä juuri siksi, ettei haluta. Viha tai ilkeä toiminta ei saa koskaan aikaan mitään hyvää. Ajatellaan lempeydellä ja uskotaan hyvään. Näin mummini opetti minulle. Rakkaus voittaa aina, Bergström kirjoitti.

Ex-pariskunnan suhde syttyi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kulisseissa syksyllä 2021, kun he tanssivat tähtiparina. Kihloihin me menivät lokakuussa 2023.