Electric Callboy -yhtyettä huvittaa biisinsä vertailu Käärijän euroviisukappaleeseen – rumpali fanittaa erityisesti tätä suomalaista dj:tä

Saksalainen Electric Callboy -yhtye esiintyi maaliskuun lopussa Helsingissä kahdella loppuunmyydyllä keikalla. Raskasta rockia ja elektronista musiikkia yhdistävä bändi kiertää keväällä Eurooppaa yhdessä suomalaisen Blind Channelin kanssa.

Yhtye on viime aikoina yhdistetty myös Käärijän Cha cha cha -euroviisuedustuskappaleeseen, sillä sen We got the moves -kappaleesta etsittiin yhteyksiä Käärijän kappaleeseen helmikuun lopulla ja epäiltiin Käärijän kopioineen kappaletta.

Electric Callboyn laulaja Nico Sallah ei kuitenkaan pidä kappaleita samanlaisina.

– Moni suomalainen on kirjoittanut minulle Instagramissa, että oletko nähnyt tätä tyyppiä? Hän näyttää sinulta ja voisi olla osa bändiä? En pidä biisiä samanlaisena We got the movesin kanssa. Alku on samantyyppinen, mutta loppu on erilainen ja itse asiassa pidän siitä biisistä aika paljon. Hän on hauska kaveri, luulisin, Sallah sanoi Käärijästä ja hänen kappaleestaan Huomenta Suomen insertissä 2. huhtikuuta.

Käärijä on vertailusta vain otettu ja hänestä biisien vertailu on ollut vain mahtavaa kuulla.

– Tommonen bändi, mikä on itelle tullut täs parin vuoden sisällä, mitä fiilistelee, niin mä oon tosi otettu tosta. Toi on mulle iso juttu, että on edes jotenkin resonoinut sen. Ei heidän tarvi tykkää tai mitään, mut ees huomannu sen, ni makee juttu, Käärijä fiilisteli.

Electric Callboykin on hakenut vuosi sitten Euroviisuihin, mutta heidän musiikkiaan ei pidetty radioon sopivana. Bändiin kuuluvat myös Kevin Ratajczak, Daniel ”Danskimo” Haniß, Pascal Schillo, Daniel Klossek ja David Friedrich.

Muitakin yhteyksiä Suomeen on, sillä yhtyeen rumpali Friedrich fanittaa dj Darudea ja Sandstorm-kappaletta.