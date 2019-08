"Luokassa on aika hiljaista, mutta toisinaan saattaa olla visuaalista melua" – kävimme seuraamassa viittomakielisen luokan ensimmäistä koulupäivää

Pitäjänmäen peruskoulussa viittomakieliset viides- ja kuudesluokkalaiset opiskelevat yhdessä. Luokassa on yhteensä viisi oppilasta, jotka ovat jo tuttuja keskenään. Myös opettaja on edellisiltä lukuvuosilta tuttu Mea Kervonen.

Liekö siinä syy sille, että kouluun paluu on sujunut helposti. Oppilaiden mukaan jännitystä on ollut ilmassa vain vähän.

Luokassa kielten kirjo on laaja

Viidennelle siirtyvillä koululaisilla alkaa uutena historia, kuudesluokkalaisilla ruotsi. Luokka on monikielinen, sillä monen oppilaan äidinkieli on muun maan kuin Suomen viittomakieli. Kaikkien äidinkieli on viittomakieli, joten suomea opiskellaan toisena kielenä. Lisäksi opiskellaan englantia ja ruotsia.