Animalian eläinoikeusraportti: Eläinten pitää saada toteuttaa lajityypillisiä tarpeitaan ja niiden itseisarvo pitää kirjata lakiin

Animalian Taloustutkimuksella teetättämässä kyselyssä 85 prosenttia suomalaisista on osin tai täysin sitä mieltä, että eläinten tulee saada toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan. Kysely on ajankohtainen, koska uusi eläinsuojelulaki on tulossa käsittelyyn kevään aikana.