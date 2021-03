Animalia 60 vuotta: Näin kiistelty järjestö on kokenut muodonmuutoksen – korona nosti esiin polttavan eläinongelman

– Pyrimme vaikuttamaan lainsäädäntöön niin, että eläintuotannosta ja eläinkokeista luovutaan vähitellen. Parannusten saaminen on vaikeaa ja hidasta, mutta sitä tapahtuu. Kyselyt osoittavat, että kansalaismielipide on vahvasti puolellamme, iloitsee Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs .

Tämän vuoden motto Animalian toiminnalle on, että Tee maailmasta eläinten näköinen.

– Se tarkoittaa, että yhdessä voimme tehdä maailmasta paremman kaikille eläimille. Jokaisella yksilöllä on oikeus elää itsensä näköistä elämää. Tämä pätee ihmisiin ja muihin eläimiin, Kivekäs tarkentaa.

Vapaaehtoisista asiantuntijoiksi

Suomalainen eläinsuojelutoiminta on alkanut järjestäytyneenä 120 vuotta sitten nykyisen SEY:n eli Suomen eläinsuojelun voimin. Animalia perustettiin maaliskuun 22. päivä vuonna 1961 nimellä Pohjoismainen liitto tuskallisten eläinkokeiden vastustamiseksi – Suomen osasto. Se toimi alkuun vapaaehtoisten voimin.

Eläinsuojeluasioissa on tehty vuosikymmenten aikana töitä samojen asioiden kanssa.

Koe-eläimet edelleen pinnalla

Toinen uudelleen esiin nouseva asia on koe-eläinten käyttö. Ongelmat ovat pysyneet ajankohtaisina, vaikka siitä on tehty päätöksiä EU-tasolla.

Animalia on esittänyt vuosikymmenten varrella vetoomuksia eläinkokeettomien menetelmien rahoituksen varmistamisesta.

Eläinsuojelulain pitkä tie

Nykyinen eläinsuojelulaki on 90-luvulta ja sen pohjalta toimitaan edelleen. Uutta eläinsuojelulakia on valmisteltu vuodesta 2012.

– On turhauttavaa, että turkistarhausta ei ole vieläkään kielletty, vaikka tiede ja yleinen mielipide on sitä vastaan. Edistystä on kuitenkin tapahtunut. Vielä muutama vuosi sitten julkisessa keskustelussa olivat tarhoilla esiintyvät laiminlyönnit, nykyään käsitellään myös lainmukaisen tarhauksen eettisyyttä, Kivekäs toteaa.