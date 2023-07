Eläintarhat varautuvat lintuinfluenssan leviämiseen

Suomessa linnuilla sekä turkistarhojen nisäkkäillä on todettu kuluneen kesän aikana useita lintuinfluenssatapauksia.

Ruokavirasto on määrittänyt yhdeksän maakuntaa tartuntavyöhykkeeksi, jossa siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen käsittelyä ja ulkona pitämistä koskevat tarkat määräykset.

– Kaikki hoitolan vesilinnut ja papukaijat on siirretty sisätiloihin. Muiden lintujen tarhat on katettu pressuilla ja estetty yleisön pääsy kosketusetäisyydelle linnuista, Heinolan lintuhoitolan päällikkö Tuuli-Susanna Salmi kertoo.

Tarhalintujen kontaktia villilintuihin vältetään

Korkeasaaren toimitusjohtaja Sanna Hellström kertoo, että eläintarhan linnut asustavat katetuissa tarhoissa, jotta kontakti luonnonvaraisiin vesilintuihin vältetään. Korkeasaaren villieläinsairaalaan ei tuoda potilaita sellaisilta alueilta, joilta on löytynyt paljon kuolleita lintuja.

Ähtäri Zoossa erityishuomiota on kiinnitetty siihen, etteivät suuremmat luonnonvaraiset linnut pääse lintutarhoihin, kertoo intendentti Marko Haapakoski Ähtäri Zoosta.

Lintuinfluenssaa todettu myös turkistarhoilla

Lintuinfluenssatapauksia villilinnuilla on Suomessa kirjattu tähän mennessä 22 tämän vuoden aikana. Ruokaviraston mukaan lintuinfluenssaa on löydetty ainakin 20 turkistarhalla. Siellä lintuinfluenssa on saattanut tarttua nisäkkäästä toiseen.