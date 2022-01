EK:n kysely: Kesätyöpaikkojen määrä nousee roimasti

– Viime vuoden luku 95 000 on varsin hyvä saavutus tuolloin vallinnut tilanne huomioon ottaen. On kuitenkin huomattava, että koronaa edeltäneeseen tasoon verrattuna Suomessa on kahden vuoden aikana menetetty jopa 70 000 kesätyökokemusta. Nyt tavoitteeksi on asetettava paluu korona-aikaa edeltäneelle tasolle, sanoo EK:n johtaja Taina Susiluoto tiedotteessa.