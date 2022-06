EK:n Häkämies tyrmistynyt kunta-alan sopimuksesta: "Herättää äärimmäistä huolta"

Kunta-alalle neuvoteltu työehtosopimus ei saa kiitosta yksityiseltä sektorilta. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies kommentoi STT:lle, että sopimus on "pelätyn kaltainen".

Häkämiehen mukaan on huolestuttavaa, että vaikeuksissa olevalle kuntasektorille luvataan yksityistä sektoria korkeammat palkat.

– Syy miksi sopimus on turmiollinen on se, että kunta-alasta tulee palkkajohtaja suhteessa yksityisen sektoriin. Tällä on tietysti erittäin vakava vaikutus syksyllä käynnistyvälle yksityisen alan työmarkkinakierrokselle.