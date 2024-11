EK:n Häkämies ja SAK:n Eloranta täysin päinvastaista mieltä palkankorotusten ajoituksesta: "Eihän urheilijakaan juuri kisojen alla heikennä kuntoaan"

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan palkansaajajärjestöt on häädetty pois niistä neuvottelupöydistä, joissa näistä asioista päätetään.

– Olemme olleet aikaisemmin enemmän vaikuttamassa siihen, millä keinoilla työllisyyttä hoidetaan. Nyt sen enempää työnantaja kuin hallituskaan eivät halua, että me olemme niissä pöydissä mukana. Meillä ei ole sananvaltaa siellä. Siksi meidän pitää miettiä, mitä keinoja käytämme.

Piristysruiske vai kohtuuton korotus?

– Meillä on paljon toimialoja, esimerkiksi kauppa ja palvelut, joissa ostovoiman kehitys on ollut huolestuttava. Käsillä on myös henkinen lukko. Jollain tavalla ollaan niin huolissaan, että kuluttamisen kanssa ollaan todella tarkkoja. Asunto- ja autokauppa ovat ennätyspohjalukemissa. Totta kai se kiinnostaa, mutta ei niin, että se tehdään kohtuuttomilla palkankorotuksilla.