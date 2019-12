"Eikö teitä hävetä?"– pääministeri Sanna Marin avasi kohuttua kommenttiaan Ylelle: Tarkoitti sivalluksella kahta asiaa

Marin kertoo nyt mitä tarkoitti

– Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, ettei näitä lapsia pidä auttaa jos se tarkoittaa heidän äitiensä auttamista. Hallituksen linja lähtee siitä, että näitä lapsia, joista monet ovat alle 5-vuotiaita taaperoita, pitää auttaa, ja lapsen etu pitää olla ensisijainen. Tämä ei ole kokoomuksen linja, ja se on mielestäni tässä suhteessa väärä, Marin kertoo.

– Hallitus, eduskunta ja poliitikot tekevät poliittisia linjauksia ja päätöksiä, mutta me emme päätä yksilöiden hengestä ja elämästä. Me emme tee päätöksiä yksilötasolla, se on viranomaisten tehtävä, joilla se toimivaltuus on. Mielestäni tästä täytyy pitää kiinni.