"Ei voi olla mahdollista" – Cristiano Ronaldolta mieletön lisäaikaveto!

Atalanta palasi johtoon toisella jaksolla C Moren selostaja Kim Kallstörmin sanojen mukaan vasta "piinaavien minuuttien" jälkeen. Duvan Zapatan viimeistelemää osumaa tarkistettiin pitkään videoilta, koska hän oli José Luis Palominon keskityksen lähtiessä aivan paitsion rajamailla. Ei kuitenkaan paitsiossa.

F-lohko on neljän kierroksen jälkeen kihelmöivässä tilanteessa. Manchester United ja Villarreal ovat keulilla seitsemällä pisteellä per joukkue, Atalantalla on viisi pistettä ja Young Boysilla kolme pinnaa.