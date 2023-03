"Ei ehkä ensimmäinen asia, jota lähtisi moottorisoimaan" – näin kunnianhimoisia projekteja Lego-mestarit ovat työstäneet

LEGO Masters Suomi -ohjelman ensimmäisen tuotantokauden voittivat yhdessä Tino Poutiainen ja Julius Alainen, joiden rakkaus legopalikoihin ei ole laantunut kahden vuoden aikana. Kaksikko kertoi MTV Uutisille ohjelman pressitilaisuudessa, että heidän salaisuutensa parin vuoden takaiseen voittoon taisi olla siinä, kuinka he saivat yhdistettyä hyvin erilaiset tapansa rakentaa legoja. Poutiainen, 21, ja Alainen, 17, eivät tunteneet toisiaan ennen ohjelman kuvauksia.

– Olin enemmän moottoreihin erikoistunut, tottakai Tinokin sen hallitsee, mutta hän on enemmän yksityiskohtiin keskittyvä kun minä olen enemmän rakentanut sellaista massaa. Niin tämä yhdistelmä sopi tosi hyvin, Alainen kertoo.

Kummallakin on ollut lego-urallaan varsin kunnianhimoisia projekteja. Alainen kertoo esimerkiksi, mitä hän on nyt työstämässä.

– Minulla on rakenteilla tällä hetkellä sellainen robottikäsi, jossa on kuusi moottoria. Se on kyllä äärimmäisen vaativa, koska jokainen niistä pitää olla kestävä ja toimiva. Luonnollisesti legot eivät ehkä ole se ensimmäinen asia, mitä lähtisi moottorisoimaan.