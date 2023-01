Ruotsalainen David voitti 1 200 kiloa Lego-palikoita – rakentaa nyt uskomatonta Volvoa: "He pitävät minua edelleen hulluna"

Tähän mennessä Gustafsson on käyttänyt kahden vuoden aikana autoon yli 200 000 palikkaa ja aikoo saada sen valmiiksi ensi vuoden aikana.

– Kun aloin kertoa ihmisille suunnitelmastani, he sanoivat minulle, että olen hullu ja he pitävät minua edelleen hulluna, mutta useimpien mielestä se on mahtavaa ja mielettömän siistiä, Gustafsson kertoo.