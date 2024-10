Egyptin presidentti ehdottaa Gazaan kahden päivän tulitaukoa

Kahden päivän tulitaukoa seuraisivat jatkoneuvottelut kymmenen päivän sisällä. Neuvottelujen tavoitteena olisi täydellinen tulitauko ja humanitaarisen avun saaminen Gazaan.



– Veljemme Gazan kaistalla ovat ankaran piirityksen kohteena, minkä vuoksi he ovat nälänhädän partaalla. On hyvin tärkeää, että alueelle saadaan apua niin pian kuin mahdollista, presidentti sanoi.



Israelin armeijan mukaan Gazan kaistalla on edelleen liki sata Israelista toista vuotta sitten siepattua panttivankia. Armeijan mukaan heistä yli 30 on kuitenkin kuollut.