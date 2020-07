Egypti ja Etiopia hakevat kiivaasti ratkaisua vuosien kiistaan Niilin vesistä – Egypti pelkää vesiensä loppumista ja sanoo kiistan olevan maalle "elämän ja kuoleman" kysymys

Vuosia kestäneiden ja vaikeutensa vuoksi "kiduttaviksikin" kuvattujen neuvotteluiden taustalla on Etiopian patohanke. Etiopia on rakennuttamassa Niilille noin neljän miljardin euron arvoista patoa, jonka Egypti pelkää uhkaavan vesivarojaan.

Samalla kello tikittää neuvotteluissa yhä vaativammin. Egypti on halunnut saada sopimuksen aikaan ennen padon täyttämisen aloittamista.

– Etiopia on taas ilmoittanut ryhtyvänsä täyttämään patoallasta heinäkuussa, joten aika yhteisymmärryksen rakentamiseksi käy vähiin. Maiden on pelätty ajautuvan sotilaalliseen konfliktiin kiistan takia, sanoo STT:lle Pohjois-Afrikkaan perehtynyt yhteiskuntatieteilijä ja Egyptissä asunut vapaa tutkija Annmarie Kiiskinen.

"Ilman Niiliä Egyptiä ei ole"

Etiopian pato on valmistumassa Sinisen-Niilin yläjuoksulle, mistä valtaosa Egyptin vedestä virtaa. Egypti on pelännyt etenkin sitä, että jos patoon pumpataan vettä liian nopeasti, tulee se aiheuttamaan jo valmiiksi kuivuudesta kärsivässä maassa vesikriisin.

– Egyptille Niilin vesikysymys on elintärkeä, ja myös osa Egyptin kansallista turvallisuutta. Padon täyttäminen tavoiteaikataulussa kolmessa vuodessa loisi taloudellisen ja ekologisen katastrofin riskin erityisesti Egyptille ja myös Sudanille, sanoo Kiiskinen.

Myös Egyptin ulkoministeri on kuvannut asiaa "elämän ja kuoleman kysymykseksi".

– Egyptille kysymys Niilistä on elämän ja kuoleman kysymys. En usko, että kukaan on sitä mieltä, että Etiopian kehityksen tulisi tapahtua egyptiläisten elämän kustannuksella, sanoi Egyptin ulkoministeri Sameh Shoukry syyskuussa antamassaan haastattelussa al-Monitor-verkkolehdelle.

Niilillä on Egyptille myös suuri historiallinen ja kulttuurinen merkitys.

– Niilin symbolinen merkitys Egyptille on valtava. Muinaiset egyptiläiset näkivät Niilin elämän lähteenä sekä tärkeänä osana jumalten läsnäoloa. Ilman Niiliä Egyptiä ei ole. Sama elämän ja kuoleman merkityksellisyys heijastuu myös nyky-Egyptiin, Kiiskinen sanoo.

Etiopialle pato toisi sähköt

Toisaalta myös Etiopialla on pelissä paljon. Maan mukaan pato mahdollistaisi sähköjen saannin niille yli 65 miljoonalle etiopialaiselle, jotka yhä elävät ilman sähköä.

– Samalla myös Etiopian epäoikeudenmukaisuuden tunne on ymmärrettävää. Vuoden 1959 kahdenvälinen sopimus takaa Niilin yksinomaiset käyttöoikeudet Egyptille ja Sudanille, hän lisää.

Etiopia ei halua vesivelkaa

Periaatteessa moneen sopimuksen kiistakohtaan on saatu aikaan jo sopu, ja diplomaattisen ratkaisun löytämisen suhteen on oltu toiveikkaita. Ristiriidat koskevat käytännössä enää vain kahta asiaa: kuinka paljon Etiopia aikoo vapauttaa vettä virtaamaan takaisin Niiliin, mikäli joen aluetta koettelee useamman vuoden kuivuus.

Egypti on toivonut, että Etiopia sallisi vesien virrata vapaasti eikä panttaisi vettä itselleen.

– Vaikka Etiopia on ilmoittanut olevansa valmis käyttämään osan varastoidusta vedestä kuivuuden ja kuivien kausien ehkäisemiseksi, ei maa tahdo sisällyttää sopimukseen mainintaa vedenjakelun määristä tai mistään, mikä viittaisi Etiopian olevan ”vesivelassa” Sudanille tai Egyptille, Kiiskinen sanoo.

Hänen mukaansa taustalla on Etiopian pelko siitä, että sähköntuottamiseen käytetty vesienergia kuluisi kriittisen alas aina, kun Niilin alavirran maat kärsivät kuivuudesta. Toinen ristiriitaa aiheuttava asia on se, miten Etiopia, Egypti ja Sudan käytännössä ratkaisevat tulevaisuuden mahdolliset erimielisyydet padosta. Egypti ja Sudan ovat toivoneet laillisesti sitovampia sopimuksia kuin mihin Etiopia on ollut valmis.