Oppositio moitti ravintolarajoituksia ja hallituspuolueet miettivät koronapelon vaikutusta – ”kaikki ei ole kiinni hallituksen päätöksistä”

– Lähtökohtana on faktatieto siitä, että Suomessakin, samoin kuin maailmalla, altistusketjuja ja suoranaisia tartuntoja on pystytty jäljittämään nimenomaan ravintolatiloihin. Niissä käyttäytymistapa ja yhdessä olemisen muoto on sellainen, että koronaviruksen leviäminen on siellä alttiimpaa kuin joissain muissa tiloissa, Saarikko vastasi.