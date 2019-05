Eduskunnan täysistuntorutiinit käyntiin – SDP ruotii Hussein al-Taeen tapausta, ryhmänjohtajat istumajärjestystä

Rinteen mukaan tavoitteena on, että varsinaisissa hallitusneuvotteluissa mukana olevat puolueet ovat tiedossa ensi keskiviikkona.

Al-Taeen tapaus esillä SDP:n ryhmässä



– Luottamus on kansanedustajan työssä toiminnan lähtökohta. On selvää, että tässä on tullut särö luottamukseen, Lindtman sanoi STT:lle.