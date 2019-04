Naisehdokkaat pääsivät miehiä paremmin läpi eduskuntaan – naiskansanedustajat keski-iältään miehiä nuorempia

Eduskuntavaaleissa valittiin suhteessa enemmän naisia kuin miehiä , kertoo Tilastokeskus. Naisia on valittujen joukossa 47 prosenttia, viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin heitä oli ehdokkaiden joukossa.

Valittujen kansanedustajien joukossa naiset ovat keskimäärin nuorempia kuin miehet. Mieskansanedustajien keski-ikä on 48,8 vuotta, naisedustajien 44,1.

Vihreiden eduskuntaryhmä on keski-iältään nuorin. Vihreiden keski-ikä on 42 vuotta. Kristillisdemokraattien ryhmä on iäkkäin, 56,6 vuoden keski-iällä.