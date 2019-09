Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen huomenna suuren sydänleikkaukseen – "Terveyteni on viihdeuutisissa, se ei oikein osu kohdalleen"

"Terveyteni on viihdeuutisissa, se ei oikein osu kohdalleen"

– Luen kirjoja ja katson varmasti sarjoja. Minulla on tuore kokemus pitkästä lepoajasta tältä keväältä.

– Minulla on aina ollut aika vakaa suhde elämään. Pidän yksinkertaisista asioista. Osaan kuvitella, että kun tästä selviää, niin tässä suhteessa tästä entisestään vain vakavoituu.

Varapuhemiehille riittää urakkaa

Vanhanen ei osaa vielä sanoa tarkasti, koska hän palaa sairauslomalta puhemiehen tehtäviin. Varmaa on kuitenkin, että hän on poissa ainakin lokakuunloppupuolelle, jonne hänellä on alustavasti joitakin menoja sovittuna, mutta peruutusvarauksella.