Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on valinnut Johannes Koskisen (sd.) odotetusti puheenjohtajakseen.

Valinta oli yksimielinen ja odotettu sen jälkeen, kun SDP:n eduskuntaryhmä päätti viime torstaina kokouksessaan esittää Johannes Koskista tehtävään.

Puheenjohtajan paikan on sovittu kuuluvan SDP:lle.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikka tuli täytettäväksi, kun kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) erosi tehtävästä marraskuun lopulla.

Eron taustalla oli verkossa levinnyt video Kiljusesta suomenvenäläisen Aleksanterinliiton tilaisuudessa.

Videolla Kiljunen muun muassa vaati itärajan avaamista ja syytti suomalaisia iltapäivälehtiä Venäjän hybridivaikuttamisen edistämisestä.

Hän sanoi videolla lisäksi, että itärajan pitäminen suljettuna on ihmisoikeusloukkaus suomenvenäläisiä kohtaan.

Kiljunen ilmoitti eilen maanantaina tiedotteella jäävänsä sairauslomalle joulukuun loppuun saakka. Hän ei kommentoinut sairauslomansa syytä.

Kiljunen luopuu myös jäsenyydestään ulkoasiainvaliokunnassa. SDP valitsee uuden jäsenen valiokuntaan seuraavassa ryhmäkokouksessaan torstaina.

Pitkän linjan kansanedustaja

Puheenjohtajaksi valittu Koskinen on pitkän linjan kansanedustaja, sillä hän on toiminut kansanedustajana vuosina 1991–2015 ja sen jälkeen vuodesta 2019 eteenpäin. Ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä hän on ollut pitkälti yli kymmenen vuotta. Hän toimi oikeusministerinä vuosina 1999–2005.

Hämeen vaalipiiristä eduskuntaan valittu Koskinen on koulutukseltaan varatuomari.

SDP:n eduskuntaryhmän sisäiseen puheenjohtajakisaan olivat ilmoittautuneet myös kansanedustajat Miapetra Kumpula-Natri ja Ville Skinnari.

Torstaiseen vaaliin tarvittiin kaksi kierrosta ja äänestys oli tiukka, mutta SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan Koskinen sai tehtävään vahvan tuen eduskuntaryhmältä.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Sofia Vikman (kok.), joka johti tiistain kokouksessa puhetta Koskisen valintaan asti.