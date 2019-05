Eduskunnan istumajärjestyksestä päätetään huomenna – perussuomalaiset älähtivät: "Emme ole oikeistolaisin puolue"

"Emme ole oikeistolaisin puolue"

RKP:n perinteinen paikka on ollut käytännön määräämä, sillä laitimmaisille paikoille on ollut helpointa järjestää tulkkipalvelut. Nykytekniikan ansiosta tämä ei kuitenkaan ole enää välttämätöntä. Ryhmän pääsihteeri Henrik Stenbäck on tyytyväinen, että istumajärjestys on muuttumassa.