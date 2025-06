Edmontonilla kriittinen pulma NHL-finaaleissa

Edmonton Oilers on selkä seinää vasten NHL-finaalien kuudennessa ottelussa keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa. Päävalmentaja Kris Knoblauch tarvitsee aikaa huipputärken maalivahtiratkaisunsa tekemisessä.

Florida Panthers johtaa loppuottelusarjaa voitoin 3–2, ja mestaruus on katkolla kuudennessa ottelussa Floridassa.

– Lopulta kyse on siitä, kumman tunnemme olevan parhaassa asemassa voittaakseen ottelun meille, kumpi vaikuttaa erityisen hyvältä sillä hetkellä. Sitten teemme päätöksemme, Knoblauch sanoi maanantain harjoitusten jälkeen Floridassa.

Florida Panthers johtaa finaalisarjaa voitoin 3–2 aiheutettuaan Oilers-vahti Calvin Pickardille pudotuspelien ensimmäisen tappion viidennessä ottelussa. Pickardilla oli alla seitsemän peräkkäistä voittoa kevään otteluissa.

Pickardin torjuntaprosentti pudotuspeleissä on ollut 88,6. Keskimäärin hänen taakseen on tehty 2,85 maalia ottelua kohden.

Viidennessä ottelussa Florida laukoi neljä kiekkoa Pickardin selän taakse, mutta Knoblauchin mukaan veteraanivahtia ei voinut syyttää osumista. Florida voitti ottelun maalein 5–2.

Maalivahtipäätökseen osallistuvat Koblauchin mukaan myös maalivahtivalmentaja Dustin Schwartz ja GM Stan Bowman.

Suurimman osan pudotuspeliotteluista pelannut Stuar Skinner aloitti, mutta joutui vaihtoon kolmannessa ja neljännessä ottelussa, minkä jälkeen Pickard sai mahdollisuutensa aloittavana maalivahtina viidennessä.

Skinner päästi kyseisissä otteluissa taakseen yhteensä yhdeksän Floridan 40 laukauksesta. Skinnerillä on kevään otteluista tilillään seitsemän vottoa ja kuusi tappiota torjuntaprosentlla 89,1. Hänen päästettyjen maalien keskiarvonsa on 2,99.

– Minusta Stu (Skinner), kuten koko joukkueemme on hyvin sitkeä, Knoblauch sanoi.

– He ovat parhaimmillaan, kun he ovat selkä seinää vasten. On se sitten Stu tai Picks (Pickard), ajattelen heidän pystyneen osoittamaan tasonsa kaikista tärkeimmillä hetkillä.