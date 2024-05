Ed Sheeran yllätti pikkuseuran pelaajat kesken nousujuhlien

F1-viikonloppu Miamissa on tuonut paikalle jälleen kasan viihdemaailman supertähtiä. Myös brittilaulaja Ed Sheeran on paikalla Miamissa seuraamaassa Valtteri Bottaksen ja muiden F1-kuljettajien kamppailua radalla.

F1-kilvanajon keskellä Sheeran on ehtinyt kuitenkin seurata myös jalkapalloa. Kun Ipswich varmisti nousunsa Valioliigaan lauantaina 2–0-voitolla Huddersfieldistä, oli Sheeran tiukasti television ääressä seuraamassa tapahtumia. Sheeran oli tiiviisti yhteydessä seuraan jo ennen peliä ja soitti videopuhelun joukkueelle nousun varmistumisen jälkeen.

Ipswich on erittäin perinteikäs seura, ja se on voittanut Englannin liigan mestaruuden kaudella 1961-62. Seuraa voi kuitenkin pitää melko pienenä Valioliigan jättiseuroihin verrattuna, sillä sen kotistadionin kapasiteetti on alle 30 000 katsojaa.