Ed Sheeran paljastaa, miksei hänellä ole ollut matkapuhelinta yhdeksään vuoteen

Brittiartisti Ed Sheeran , 33, kertoi 5. kesäkuuta Therapuss with Jake Shane -keskusteluohjelmassa hankkiutuneensa eroon matkapuhelimestaan lähes 10 vuotta sitten.

Sheeran kertoi, että vasta hiljattain hänen tiiminsä antoi hänelle puhelimen tilanteita varten, joissa se on tarpeen.

– Minulla on (puhelin) videojuttuja varten, jotka sitten menevät sosiaaliseen mediaan, mutta se ei ole aktiivisesti toimiva puhelin, Sheeran selvensi.

Hän koki painetta tekstiviesteistä ja joskus siitä, ettei vastannut ajoissa. Hän kokee, että puhelimien takia kaikki odottavat, että ihmiset vastaavat heti, ja jos ei vastaa, se on epäkohteliasta. Joskus hän ei pystynyt vastamaan esimerkiksi kiireen takia, ja sitten, kun hän vastasi, hän tajusi olevansa monessa kymmenessä keskustelussa yhtä aikaa.

Sheeran on tunnettu muun muassa kappaleistaan Shape Of You, Shivers ja Bad Habits.