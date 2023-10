Ed Sheeran rakennutti tiluksilleen oman hautapaikkansa: "Ihmisten mielestä se on todella outoa ja sairasta"

Muun muassa Shape of You -kappaleestaan tunnettu Sheeran kertoi lehdelle, että hautapaikka löytyy hänen ikiomasta kappelistaan. Laulaja halusi kertomansa mukaan paikan, jossa voi sekä surra menehtyneitä läheisiä että järjestää esimerkiksi ystävien hääjuhlia, ja kappeli oli vastaus tähän.

/All Over Press

– (Hautapaikka) on reikä, joka on kaivettu maahan ja sen päällä on vähän kiveä. Kun koittaa päivä jolloin kuolen, pääsen sinne, Sheeran kertoi haastattelussa.