Ulkoministeri Valtonen kommentoi Eagle S -tutkintaa Ylellä

Valtonen huomautti, että Itämeren tilanteen suhteen on tehty viime kuukausina paljon muun muassa Natossa, EU:ssa ja Itämeren maiden kesken.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi Ylen Ykkösaamussa luottavansa Suomen viranomaisiin säiliöalus Eagle S:ään liittyvässä tutkinnassa.

– Meillä oli aivan upea yhteistoiminta ja reaktiovalmius jo heti silloin joulupäivänä, kun viranomaiset lähtivät ensin ottamaan yhteyttä alukseen ja saivat sitten aluksen siirtymään Suomen aluevesille ja sitä kautta kaiken tämän tutkinnan käyntiin. Minulla ei ole mitään syytä sitä kyseenalaistaa, Valtonen sanoi.

Tapauksen tutkinnassa ei toistaiseksi ole ilmennyt näyttöä siitä, että alus olisi rikkonut Suomen ja Viron välillä kulkevia sähkö- ja tietoliikennekaapeleita tahallaan. Keskusrikospoliisi kertoi tällä viikolla, että epäillyn asemassa olevien miehistön jäsenten kuulustelut jatkuvat yhä. Rikosnimikkeet tutkinnassa ovat epäilty törkeä tuhotyö ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.

Eagle S:n uskotaan kuuluvan Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon. Valtonen totesi, että varjolaivasto on riski monesta syystä: sitä käytetään pakotteiden kiertämiseen ja se aiheuttaa merkittävän ympäristöriskin sekä riskin kriittiselle infrastruktuurille.

Öljysäiliöalus Eagle S Porkkalanniemen edustalla Kirkkonummella Suomenlahdella 28. joulukuuta vieressään Suomen rajavartiolaiva Uisko ja hinaaja Ukko.Lehtikuva

Hän sanoi, että Itämeren tilanteen suhteen on tehty viime kuukausina paljon muun muassa Natossa, EU:ssa ja Itämeren maiden kesken. Esimerkiksi merenalaisen infrastruktuurin teknistä valvontaa ja läsnäoloa Itämerellä on päätetty lisätä.

– Tässä on kaikista tärkeintä nimenomaan se, että kun me olemme oikeusvaltio, ja meidän kumppani- ja ystävämaamme ovat oikeusvaltioita, niin me haluamme aina toimia kansainvälisen lain pohjalta, Valtonen sanoi.

– Ja nyt nimenomaisesti nykyisten toimivaltuuksien puitteissa on toimittu todella ripeästi, osoitettu mikä meidän toimintavalmiutemme on.

Valtonen huomautti, että tärkeää on myös pystyä korjaamaan kaapelivaurioita nopeasti ja pitämään yhteiskunta huoltovarmana.

Stubb: Johtopäätöksiä ei vielä tehty

Presidentti Alexander Stubb kommentoi tapausta aiemmin viikolla uutistoimisto Bloombergin haastattelussa. Hän sanoi, ettei kaapelien rikkoontumisesta ole vielä tehty johtopäätöksiä.

– Tutkinta jatkuu yhä. Esillä on eri vaihtoehtoja – sabotaasi, vahinko ja taitamattomuus.

Olennaista ei Stubbin mukaan ole se, kuka on vastuussa kaapelien rikkomisesta.

– Tärkeintä on, että voimme estää sen, ja jos emme pysty estämään sitä, niin voimme korjata asian nopeasti.

Stubbin mukaan Suomen tilannekuva on nyt parempi, kun Naton valvontaoperaatio Baltic Sentry on alkanut.