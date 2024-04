Dramaattinen muutos – katso, miten harvalla Suomen alueella syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee

– Muutosta voidaan pitää radikaalina, se on tapahtunut yhden sukupolven aikana, eli noin 30 vuoden aikana. Voimme käyttää sanaa historiallinen, sanoo Aro Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

– Jos maahanmuutto säilyy samalla tasolla kuin se on ollut nyt parin viime vuoden aikana, se vaikuttaa hyvin positiivisesti. Kaikki ne puheet Suomen väestön vähenemisestä 1930-luvulla, työikäisen väestön väheneminen, huoltosuhteen heikkeneminen, ne kaikki puheet voidaan perua, jos maahanmuutto säilyy sillä tasolla, mitä se on pari viime vuotta ollut. Eli sillä on valtava vaikutus kansantalouteen ja koko yhteiskuntapolitiikkaan, sanoo Aro.