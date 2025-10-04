Suomen Henry Manni on karsiutunut ratakelauksen T34-luokan 800 metrin MM-finaalista Intian Delhissä.

Manni kolaroi alkuerässä Arabiemiirikuntien Ahmed Nawadin kanssa ja kaatui radalle. Manni tokeni tällistä takaisin pyörilleen ja kelasi ajan 2.24,32, mutta aika ei riittänyt kahden erän aikavertailusta huomenna järjestettävään finaaliin. Mannin ennätys 1.38,12 on tältä kaudelta.

Lopulta Manni katsottiin syylliseksi kolariin ja hylättiin. Myös 800 metrin toisessa alkuerässä kolaroitiin, ja Mauritiuksen Roberto Michel hylättiin Mannin tavoin.

Juttua päivitetty kello 9.37: Lisätty tieto Mannin hylkäyksestä.