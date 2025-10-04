Suomalaisgolfari Sami Välimäen viikonloppusuunnitelmat muuttuivat, kun hänen pelinsä jäivät kahteen kierrokseen Yhdysvalloissa käytävässä miesten PGA-kiertueen kilpailussa.
Välimäki pelasi nousujohteisen ensimmäisen kierroksen ja käytti siihen 70 lyöntiä, mutta lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa päättyneeseen toiseen kierrokseen hupeni 73 lyöntiä. Yhteistulos yksi alle parin ei riittänyt kahdelle viimeiselle kierrokselle vaan Välimäki jäi kolme lyöntiä jatkopaikasta.
Golfpisteen mukaan Välimäki pelaa vielä arviolta neljä syyssarjan kilpailua, joissa hän pyrkii varmistamaan korttinsa seuraavalle kaudelle.
Etelä-Afrikan Garrick Higgo johti kahden kierroksen jälkeen yhteistuloksella 13 alle parin. Kilpailussa on jaossa palkintorahaa kuusi miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 5,1 miljoonaa euroa.