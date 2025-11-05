Vaasan Sport vahvistuu päävalmentaja Doug Sheddenille tutulla pelaajalla.

Kanukkihyökkääjä Branden Troock edustaa kotkapaitoja loppukauden sopimuksella. 31-vuotias Troock on hiljattain Sportin peräsimeen siirtyneelle Doug Sheddenille tuttu, sillä kaksikko työskenteli viime kaudella Saksan DEL-liigan Iserlohnissa.

– Branden tuo joukkueeseen tulivoimaa hyökkäykseen. Hän on isokokoinen ja hyvin liikkuva hyökkääjä, joka omaa erittäin hyvän laukauksen, urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma kommentoi seuran tiedotteessa.

Troock pelasi alkukaudella Slovakiassa Zvolenin paidassa. Hän teki 11 ottelussa tehot 2+6. Pääosin

Pohjois-Amerikassa WHL:ssä, AHL:ssä ja ECHL:ssä pelannut kiekkoilija saapui Eurooppaan kaudeksi 2021–2022. Hän on pelannut meren tällä puolen Slovakian ja Saksan lisäksi Ruotsin Allsvenskanissa.

Viime vuosien tehokkain jakso osui Slovakiaan 2022–23, kun Banska Bystricassa syntyi 43 pistettä 44 otteluun.

Eilen Sport tiedotti, että pätkäsopimuksella torjunut Joni Ortio jatkaa samassa osoitteessa kauden loppuun.