Dorothea Wierer täysin raivona joukkuetoverin kohtelusta – ampumahiihtotähden ystävä lopetti uransa kesken kauden: "Olen todella katkera"

– Aloitimme yhteisen ampumahiihtoseikkailumme 23 vuotta sitten. Minun ei ole helppo hyväksyä sitä, mitä sinulle on tapahtunut. Uskon, että sinä et ansaitse tällaista kohtelua ja uskon, että et saanut ansaitsemiasi mahdollisuuksia, Wierer kirjoitti.

– He, jotka ovat on vastuussa asioista nyt, eivät ole koskaan pitäneet sinusta. Sen vuoksi et voinut saavuttaa toisenlaista lopputulosta. Olen todella, todella katkera ja pettynyt. Unelmamme oli olla mukana kotiolympiakisoissamme yhdessä ja se ei voi toteutua. Unelmamme on murskana. Uskon, että löydät tavan tulla arvostetuksi ja osoittamaan todellisen arvosi, Wierer totesi.