Ampumahiihdon maailmanmestari sai suru-uutisen Ukrainasta vain tunteja ennen MM-starttia – "Järkyttävää"

– On aina vaikeaa lukea, että sota on vienyt jonkun hengen. Se on vielä vaikeampaa, kun sinä menetät ystävän. Sanat eivät riitä kuvaamaan sitä vihaa ja raivoa, jota tunnen juuri nyt venäläisiä ja heidän maatansa kohtaan, Pidrutshnyi kirjoittaa Tarinat-osiossa.