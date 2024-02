Dorothea Wiereriltä kova päätös – "Jos saisin palata ajassa"

Vaikka maailmancup-kautta on jäljellä vielä kolmella paikkakunnalla, Wierer ilmoitti, että hänen sesonkinsa päättyy "varhain" MM-kisoihin.

– On ollut rankkaa. Nämä eivät ole kuitenkaan hyvästit, Wierer kirjoitti silmäniskuemojin kera.

"Väärä päätös"

Wiereriltä ei ole nähty ollenkaan aiemmilta kausilta tuttuja huippusuorituksia, vaan hänen kautensa paras henkilökohtainen sijoitus on juuri MM-kisojen pikakilpailun 10:s tila.

Olympiakommentaattoriksi

Wierer on ollut epävarma, jatkaako hän uraansa Italian Milanossa ja Cortina d’Ampezzossa vuonna 2026 järjestettäviin talviolympialaisiin.

Monia kiinnostaa, nähdäänkö italialaistähti kotiolympialaisissa, ja häneltä on kyselty tiuhaan tulevaisuuden kuvioista.

– Se on ollut uuvuttavaa, mutta minulla ei ole vastausta, joten voin vain vastata, että en tiedä.

Menestyjä

Wierer on ampumahiihdon nelinkertainen maailmanmestari – kolme mestaruuksista on henkilökohtaisista kilpailuista. Olympialaisista hänellä on kolme pronssia, yksi niistä henkilökohtaisesta kisasta.